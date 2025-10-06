Рэпер Macan будет служить в армии

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) получил повестку и пойдет служить в армию. Об этом артист написал в Telegram-канале.

Исполнитель заверил, что не скрывался и никто его не задерживал. «Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить»,— сообщил рэпер. Он также призвал «не верить желтым СМИ».

Еще в августе Telegram-канал Mash писал, что певцу грозит уголовное дело за уклонение от призыва в армию (ст. 328 УК). По информации Mash, с начала года рэпер проигнорировал шесть повесток.