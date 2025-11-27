Финляндия начала военные учения на границе с Россией

Военные учения с участием 6,5 тыс. военнослужащих и более 900 единиц техники начались в Финляндии, сообщила пресс-служба Сил обороны Финляндии. Учения пройдут с 27 ноября по 4 декабря на граничащих с Россией территориях Восточной Уусимаа, Кюменлааксо и Пяйят-Хяме.

По данным Сил обороны Финляндии, в учениях Lively Sentry 25 примут в том числе 4 тыс. призывников. Целью учений заявлено повышение боеспособности войск. Как сообщили в пресс-службе, основное внимание на учениях будет уделено способности армии отражать нападения.

24 ноября на Балтике начались учения НАТО Freezing Winds 25 под руководством военно-морских сил Финляндии. Учения будут проходить до 4 декабря в Архипелаговом море (часть Балтийского моря) и Финском заливе.