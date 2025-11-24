В Финском заливе начались учения НАТО с участием 20 кораблей

В Балтийском море начались учения НАТО Freezing Winds 25 под руководством военно-морских сил Финляндии. Учения будут проходить с 24 ноября по 4 декабря на юге Финляндии в Архипелаговом море (часть Балтийского моря) и Финском заливе. В рамках Freezing Winds 25 планируется отрабатывать защиту морского сообщения и критической инфраструктуры.

По сообщению пресс-службы финских ВМС, в учениях примут участие 20 кораблей стран-союзников НАТО и около 5 тыс. военнослужащих. В маневрах участвуют подразделения Бельгии, Дании, Франции, Эстонии, Латвии, Германии, Литвы, Польши, Нидерландов и США. Также в учениях задействована постоянная группа НАТО по противоминной борьбе SNMCMG1.