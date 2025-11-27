«Насилие с применением огнестрельного оружия — обычное дело в Вашингтоне»

В Вашингтоне произошло вооруженное нападение на бойцов Национальной гвардии США. Нападавший — 29-летний гражданин Афганистана. Многие мировые СМИ оперативно отреагировали на события в столице США, пытаясь понять, какими будут ответные действия властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оцепленное место происшествия в Вашингтоне

Фото: Mark Schiefelbein / AP Оцепленное место происшествия в Вашингтоне

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Трамп назвал стрельбу по Национальной гвардии в округе Колумбия «актом террора»

В столице размещено около 2200 бойцов Национальной гвардии, в том числе 925 из Вашингтона (округ Колумбия) и более 1200 из других штатов. Избранный генпрокурор округа подал в суд против присутствия войск, которое было предписано Трампом в рамках инициативы под названием «Сделать округ Колумбия безопасным и прекрасным».

Сам Трамп находится во Флориде на празднике Дня благодарения и не был в Белом доме во время стрельбы. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что по просьбе президента направит в Вашингтон дополнительно 500 военнослужащих Национальной гвардии.

Трамп приказал пересмотреть все дела афганских беженцев после стрельбы у Белого дома

Этот случай произошел на фоне растущей политической напряженности по вопросам иммиграции и национальной безопасности. Республиканцы обвиняют администрацию Байдена в недостаточно тщательной процедуре проверки мигрантов. Призыв Трампа к масштабному пересмотру, как ожидается, будет углублять межпартийный раскол в условиях приближения сезона выборов. Адвокаты беженцев и правозащитные организации призвали к аккуратности и сдержанности, предупреждая, что отдельные преступные деяния не следует использовать для того, чтобы возбудить подозрения против законно переселенных в США тысяч афганцев, которые помогали американским военным.

Рядом с Белым домом стреляют. И Трамп почуял шанс

Борьба между Дональдом Трампом и управляемым демократами городом грозит еще обостриться. Как и почти в любом американском городе, насилие с применением огнестрельного оружия — обычное дело в Вашингтоне. Однако редко подобное происходит настолько близко к Белому дому.

Соратники Трампа часто резко критиковали управляемые демократами крупные города: в Вашингтоне опаснее, чем в зоне боевых действий, преступность вышла из-под контроля. 11 августа президент объявил в Вашингтоне «чрезвычайное положение», в город ввели 2300 военнослужащих Национальной гвардии — исключительный случай в американской истории. В Вашингтоне и других затронутых этим американских городах сильно недоверие к Трампу. Правда ли для президента и его сторонников речь идет только о борьбе с преступностью? Или у них другая повестка и планы?

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Шок и тревога после обстрела военнослужащих Национальной гвардии недалеко от Белого дома

Обстановка в районе площади Фаррагута в Вашингтоне в среду днем, похоже, соответствовала самым мрачным представлениям Дональда Трампа о наводненной преступностью столице, которая нуждается в том, чтобы федеральные войска дали ей крепкую затрещину закона и порядка.

Район, где обычно суетятся офисные работники, работают кофейни и закусочные, имел все признаки места преступления, а в новостях сообщалось о стрельбе по двум военнослужащим Национальной гвардии… На самой площади изначальный шок уступил место тревоге среди местных жителей, поспешивших на улицу после новостей о происшествии… «Мы знали, что так и будет,— говорит капитан американской армии в отставке Гэри Гудвезер, пришедший на площадь одним из первых.— Мы знали, что Трамп поступит так с нашим городом. Он пытался сделать это и в первый срок. Он знал, что делает, когда мобилизовал Национальную гвардию. Национальной гвардии не должно быть в нашем городе для правоохранительной деятельности. Точка».

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик