Российским дзюдоистам разрешили выступать под национальным флагом

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Дзюдоисты смогут выступить под государственной символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби. Соревнования пройдут с 28 по 30 ноября. В турнире примут участие 19 российских спортсменов.

«Исторически Россия была ведущей страной в мире дзюдо. Мы ожидаем, что ее полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях, поддерживая при этом принципы IJF: справедливость, инклюзивность и уважение»,— сообщается в релизе федерации.

В сентябре 2022 года из-за спецоперации на Украине IJF запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своей эгидой. C апреля 2023 года россияне и белорусы допускались до турниров в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Таисия Орлова