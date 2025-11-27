В Сальске завершен ремонт трех автодорог за 23,8 млн рублей

В Сальске завершили реконструкцию автодорог и тротуаров на трех улицах за 23,8 млн руб. в рамках региональной транспортной программы. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта.

По информации ведомства, работы выполнили на участках ул. Утренняя (от Чайковского до Полярной), Полярная (от Утренней до Ушакова) и Апрельской (от Утренней до Ушакова).

Проект реализован в рамках госпрограммы Ростовской области «Развитие транспортной системы». Из областного бюджета выделили 23,6 млн рублей.

«Обновленные дороги обеспечивают подъезд к детскому саду «Сказка» на 240 мест», — пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко