Euroclear: конфискация российских активов может нанести ущерб рынкам в ЕС

Предлагаемое властями ЕС использование замороженных российских активов для выдачи кредитов Украине может быть воспринято за пределами Европы как «конфискация» и нанесет ущерб инвестиционному климату в ЕС. Об этом пишет глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен в письме руководству ЕС, оказавшемся в распоряжении Financial Times.

В письме говорится, что использование этих средств для так называемых репарационных кредитов Украине может повредить привлекательности европейских финансовых рынков и инвестиционному климату в Европе. По мнению госпожи Урбен, это может привести, в частности, к росту стоимости кредитования для всех стран-членов ЕС.

Ранее Euroclear, в котором хранятся замороженные российские активы на €193 млрд, уже заявлял, что готов оспаривать решение ЕС о конфискации этих активов в суде.

Яна Рождественская