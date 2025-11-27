Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют

Некоторые угольные шахты в ДНР находятся в процессе ликвидации или консервации, поскольку нет экономической целесообразности в добыче ископаемых. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в интервью «РИА Новости». Какое количество шахт планируется вывести из производства, он не уточнил.

« (Остановят работу) часть шахт, на которых вроде бы есть еще определенные запасы угля, но добывать сложно и дорого»,— заявил господин Пушилин. Он добавил, что в будущем ситуация может измениться.

По словам главы ДНР, угольным шахтам в регионе требуется модернизация. По его словам, сейчас прорабатываются дополнительные меры поддержки для некоторых шахт, которые готовы выйти «на уверенный плюс» и развиваться дальше.

Летом 2024 года власти ДНР и ЛНР передали 15 шахт в аренду частному бизнесу, обсуждалась передача еще трех. Планировалось, что арендаторы инвестируют в предприятия около 65 млрд руб. Однако в июне 2025 года новые собственники вернули регионам девять шахт, пояснив, что предприятия оказались нерентабельными при нынешних мировых ценах на уголь.