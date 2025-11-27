Путин предложил странам ОДКБ перевооружить свои армии российским оружием

Россия предлагает партнерам по ОДКБ запустить программу переоснащения национальных вооруженных сил современными образцами российских вооружений. Об этом Владимир Путин заявил на саммите ОДКБ в Бишкеке.

Президент Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Российское оружие и техника доказали свою эффективность «в ходе реальных военных действий», подчеркнул президент РФ.

Он также заявил, что кооперация предприятий оборонно-промышленного комплекса должна усиливаться. Москва намерена в будущем не менее активно работать с союзниками «по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ», добавил Владимир Путин.