Дизайн-код Ростова-на-Дону получит статус правового документа

Власти Ростова-на-Дону планируют внедрить городской дизайн-код через правила благоустройства. Об этом заявила директор «Центра компетенций по развитию городской среды Ростовской области» Александра Харченко.

По словам госпожи Харченко, созданный дизайн-код направлен на улучшение правил благоустройства и будет понятен обычным жителям. «Важно, чтобы любой человек мог открыть документ и разобраться в требованиях без специальных знаний», — пояснила руководитель «Центра компетенций».

По ее словам, коллеги из администрации Ростова-на-Дону получат этот документ в пользование, и все требования, которые в нем указаны, будут переработаны в нормативно-правовой акт. По факту город получит два документа — дизайн-код и правила благоустройства, которые между собой не спорят.

«В настоящее время идет работа с городской администрацией по включению максимального числа требований дизайн-кода в нормативно-правовые акты. Это позволит документу не остаться только рекомендательным»,— уточнила Харченко.

Валентина Любашенко