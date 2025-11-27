Омбудсмен: из реабилитационного центра под Екатеринбургом вывезли всех детей

Силовики и родители вывезли всех подростков домой или в специальные учреждения из реабилитационного центра в поселке Исеть (Свердловская область), сообщила «Ъ-Урал» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова. Напомним, накануне силовики обнаружили реабилитационный центр в трехэтажном частном коттедже. Там находилось 22 ребенка.

На ситуацию вокруг реабилитационных центров под Екатеринбургом и в Подмосковье обратил внимание главный врач Областной наркологической больницы, психиатр-нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный. Он призвал родителей доверять детей исключительно госучреждениям, а не частным, так как последние не могут в полной мере гарантировать безопасность подростков.

«В голове не укладывается, что родители могут отдавать детей в такие заведения, как те, что попали в сводки полиции в Екатеринбурге и Московской области»,— сообщил Антон Поддубный в своем Telegram-канале.

«Я понимаю, что родители, столкнувшиеся с девиантным поведением ребенка, очень сильно устают и считают, что находятся в безвыходном положении. Но есть целые государственные институты помощи таким детям. Однако взрослые люди боятся огласки и того, что клеймо будет поставлено и на ребенке, и на семье. Хочу призвать отказаться от этой мысли. Первостепенная задача любого родителя – обеспечить безопасность и качественный и системный подход к помощи. Иначе мы так и будем наблюдать картину, когда взрослые мужики бьют детей в таких центрах»,— заявил Антон Поддубный.

Напомним, по данным полиции, в реабилитационном центре в поселке Исеть содержались 22 ребенка в возрасте от 10 до 18 лет из разных регионов России. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетних.

Артем Путилов