Российские силы ПВО за ночь сбили 118 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 23:00 мск 26 ноября до 8:30 мск 27 ноября уничтожили 118 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

52 БПЛА сбиты над Белгородской областью, 26 — над Курской, 18 — над Самарской, по шесть — над Краснодарским краем и Брянской областью, по два — над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями, по одному — над Волгоградской, Тульской, Ростовской областями, а также акваторией Черного моря. Обошлось без жертв и повреждений на земле.

Накануне с 20:00 до 23:00 мск над Россией уничтожены 19 беспилотников. Больше всего — десять дронов — над Курской областью. В Белгородской области, где сбиты четыре БПЛА, ранены трое, в Ростовской (сбит один дрон) — от осколков стекла при атаке ВСУ пострадала женщина.