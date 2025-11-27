В России за три часа сбили 19 беспилотников

С 20:00 до 23:00 мск 26 ноября средства ПВО уничтожили 19 БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, 10 беспилотников было сбито над Курской областью, еще 4 — над Белгородской областью. Три дрона уничтожили над Азовским морем, также еще по одному — над Ростовской и Рязанской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате налета пострадали трое человек. Один из раненых находился на автодороге Головчино — Грайворон, еще два — в Шебекинском и Грайворонском округах. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при налете дронов жительница поселка получила ранения от осколков стекла. Главы других регионов атаку не прокомментировали.