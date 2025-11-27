«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым

Московский футбольный клуб «Локомотив» подписал новое соглашение с главным тренером Михаилом Галактионовым. Контракт со специалистом рассчитан до конца 2028 года.

«Под руководством Михаила Михайловича футболисты раскрывают свой потенциал. Этому способствуют их трудолюбие, поддержка команды и доверие тренерского штаба. В составе клуба успешно выступают как молодые игроки, так и более опытные спортсмены»,— сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Михаилу Галактионову 41 год. Он возглавил «Локомотив» в 2022 году. Под его руководством клуб провел 122 матча, в которых одержал 65 побед, потерпел 28 поражений и 29 раз сыграл вничью.

«Локомотив» с 31 очком по итогам 16 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда отстает на 3 очка.

Таисия Орлова