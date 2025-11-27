В Шахтах задержан сотрудник фирмы похитивший оборудование на 170 тысяч рублей

В Шахтах возбудили уголовное дело против 49-летнего столяра, который несколько месяцев похищал электроинструменты со своего предприятия на общую сумму свыше 170 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, директор производственной компании строительных материалов обратился в Отдел полиции 2 УМВД России по городу Шахты с заявлением о пропаже оборудования.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали местного жителя, ранее судимого за присвоение или растрату. Подозреваемый работал на предприятии столяром и имел доступ к профессиональному оборудованию. На протяжении нескольких месяцев после окончания рабочего дня он выносил электрические инструменты.

При обыске в жилище злоумышленника изъяли несколько похищенных предметов, которые вернут законному владельцу. Полицейские выяснили, что часть имущества обвиняемый успел продать, а вырученные средства потратил на личные нужды.

В отношении столяра возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Валентина Любашенко