Группа компаний Ромекс запустила первую очередь нового логистического комплекса OZON в Махачкале

Группа компаний «Ромекс», совместно с партнером Ozon, запустила новый логистический хаб.

Фото: пресс-службы Ромекс Кубань

Этот комплекс создаст новые вакансии в регионе и улучшит бизнес-климат для предприятий малого и среднего масштаба. Жители Дагестана, включая тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах, получат более удобный и оперативный доступ к широкому ассортименту продукции.

Торжественный запуск первой очереди состоялся при участии Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, руководителя «Ромекс Group» Алексея Прокопенко и представителя компании Ozon Дмитрия Кима.

Этот логистический центр стал крупнейшим проектом компании на территории Северо-Кавказского федерального округа. Он будет обеспечивать полный спектр услуг по обработке заказов, начиная с приемки товаров и заканчивая комплектацией посылок. Общий объем инвестиций в этот проект составляет 14 миллиардов рублей, при этом 9,6 миллиарда рублей вложила компания «Ромекс Group».

«ГК «Ромекс» рассматривает Республику Дагестан как стратегически важный регион, и мы выражаем уверенность в продолжении продуктивного взаимодействия и ощущении поддержки со стороны руководства республики.

Выражаем признательность нашему проверенному партнеру – компании Ozon – за оказанное доверие. За шесть лет успешного взаимодействия нами построено 6 современных складских комплексов общей площадью около 600 тысяч квадратных метров, и мы продолжаем строительство еще трех объектов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров, что подтверждает взаимную уверенность в успехе и общие цели», прокомментировал президент группы компаний «Ромекс Group» Алексей Прокопенко.

«Этот проект – наглядное доказательство того, что Дагестан – это территория возможностей, территория инвестиционного роста и стабильности.

Хочу отдельно поблагодарить строителей – Группу компаний «Ромекс Групп», инженеров, всех, кто вложил свой труд и талант в возведение этого технологического гиганта. Вы создали не просто объект, вы построили новый символ современного, динамичного Дагестана!

В заключение, желаю компании OZON процветания, а всем сотрудникам нового центра – успешного старта и трудовых побед!», отметил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

https://romexgr.ru/