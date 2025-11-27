15 новых автобусов выйдут на маршруты Екатеринбурга в январе

В Екатеринбург доставили 15 новых низкопольных автобусов, которые скоро начнут работать на маршрутах № 51, 57 и 67. «Машины выйдут на маршруты в январе, когда их брендируют и доукомплектуют»,— сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Новые автобусы оснащены климат-контролем, системами видеонаблюдения, информационными табло, валидаторами и USB-зарядками. Каждый автобус может вместить до 112 пассажиров. Для удобства маломобильных граждан предусмотрены пандусы и кнопки вызова водителя.

Закупка автобусов стала возможной благодаря льготной государственной программе. В рамках договора лизинга в Екатеринбург поставят 169 автобусов.

Напомним, до конца 2025 года в Екатеринбург планировали доставить 20 автобусов большого класса вместительностью более 90 мест и 130 среднего класса на 70 мест. Их приобрели перевозчики на льготных условиях программы Государственной транспортной лизинговой компании. Первые машины из этой партии вышли на маршруты в начале октября.

Ирина Пичурина