До конца 2025 года в Екатеринбург доставят 150 новых автобусов — 20 большого класса вместительностью более 90 мест и 130 среднего класса на 70 мест, сообщили в администрации города.

Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Первая партия из 14 автобусов уже прибыла в город — новые автобусы выйдут на маршруты в начале октября. Их приобрели перевозчики на льготных условиях программы Государственной транспортной лизинговой компании в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря программе перевозчикам удастся сэкономить 685 млн руб.: скидка на каждый большой автобус составит 6,3 млн руб., на средний — 4,3 млн руб.

Ранее в Екатеринбург в рамках транспортной реформы прибыли семь из 15 новых трехсекционных трамваев, произведенных Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Их запустили на маршруте №18.

Ирина Пичурина