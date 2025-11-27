На Ставрополье региональный проект позволяет расширять возможности здравоохранения

В 2025 году в Ставропольском крае наблюдается существенное увеличение специалистов в медучреждениях. Так, укомплектованность первичного звена достигла более 95% для врачей и медсестер. Рост происходит благодаря реализации в крае регионального проекта «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Минздрав Ставрополья под контролем губернатора Владимира Владимирова продолжает наращивать усилия по обеспечению региональных медицинских учреждений квалифицированным персоналом. Недавний пример — приезд в Пятигорск терапевта из Курска Елены Ваниной, ставшему частью программы по устранению дефицита кадров. Она — выпускница Курского государственного медуниверситета с интернатурой по терапии и ординатурой по клинической фармакологии. Ранее Елена Ванина работала в Курской ГКБ №3.

Ванины быстро приняли решение о переезде в Пятигорск. КМВ — малая родина главы семьи, здесь живут родственники. Врач отмечает доброжелательность местных жителей. Это, наряду с природой, — важный фактор для комфортного проживания и работы.

По словам главврача ГКБ Пятигорска Инны Антонян, пополнение штата новыми квалифицированными специалистами — большое событие. Терапевт с узкой специализацией, опытом диагностики и лечения значительно повышает качество оказания медпомощи. Больница провела работу по адаптации нового сотрудника: помогли с устройством детей в школу и решением бытовых вопросов.

Поступательное развитие

По словам министра здравоохранения Ставропольского края Юрия Литвинова, в регионе идет планомерная реализация федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Плюс к этому — целевое обучение и создание первого в СКФО регионального кадрового центра здравоохранения. Следствие этой работы — значительный прирост кадров. «С 2012 года, старта программ, свыше 1350 специалистов привлекли в сельские и малые населенные пункты. Из них более 1280 врачей и 70 медработников среднего звена. В 2024 году регион выделил компенсации 87 медикам. Это позволило оперативно пополнять штат. На 2025 год запланировано трудоустроить 345 выпускников, обучавшихся по целевому набору, и сохранить 400 мест на подготовку специалистов высшего уровня», — пояснил глава краевого минздрава.

По мнению Юрия Литвинова, создание регионального кадрового центра в Ставрополе — ключевой момент в этой работе. Центр осуществляет комплексное сопровождение специалистов — от поиска и обучения до поддержки при переезде и решении бытовых вопросов. Годовой план центра предполагает трудоустройство не менее чем 100 врачей и среднего персонала. Это способствует повышению уровня доступа населения края к качественной медпомощи.

Например, в Александровской районной больнице приняли нового врача по программе «Земский доктор». В Кировской районной больнице трудоустроен участковый терапевт, что повысило доступность первичной медпомощи в сельском округе.

Кроме того, в краевом онкодиспансере работают новые специалисты по узким профилям. Благодаря этому заметно выросло качество диагностики и лечения заболеваний.

Численность растет

Всего с начала 2025 года в крае приступило к работе более 190 врачей: их общая численность увеличилась до 9534-х. В медучреждения пришли и 317 специалистов среднего звена. Всего их в регионе сейчас 20 343. Укомплектованность поликлиник и больниц региона квалифицированным медперсоналом превысила 95%, что выше показателя годом ранее (почти 84%). В системе здравоохранения Ставрополья преобладает молодежь.

Важной является тенденция интеграции медицинского образования с потребностями сферы. В дополнение к базовой подготовке специалисты проходят обучение по клинической фармакологии и другим узким направлениям.

Таким образом, в Ставропольском крае реализуется комплексный, системный подход к кадровому обеспечению медучреждений. В основе такого подхода — сочетание федеральных инициатив, региональной поддержки и активной работы нового кадрового центра.

Планы на ближайшие годы предусматривают не только поддержание высоких показателей укомплектованности, но и повышение качества медицинских услуг за счет сохранения в регионе квалифицированных специалистов и привлечения новых.