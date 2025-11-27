Минтранс не хочет пускать в порты суда старше 40 лет

Минтранс подготовил законопроект о поэтапном запрете на заход в российские порты для судов старше 40 лет, сообщают «Ведомости». Меры по сокращению «ветхого» флота весной предложила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), сообщал «Ъ».

Согласно проекту закона, для российских судов старше 30 лет введут обязательное ежегодное освидетельствование (сейчас его проводят раз в пять лет). Иностранные суда этого возраста обяжут получать российское свидетельство сроком на шесть месяцев. Судам старше 40 лет полностью запретят заход в порты, но правительство сможет делать исключения для отдельных типов судов. Для грузовладельцев предусмотрена ответственность за эксплуатацию небезопасного флота.

В закон о морских портах добавят повышающий коэффициент к портовому сбору для судов старше 30 лет — 10% дополнительно за каждый год сверх этого возраста. Капитаны портов будут уполномочены не допускать оказание услуг судам, не соответствующим требованиям безопасности. В Кодекс внутреннего водного транспорта включат требования о ежегодном освидетельствовании судов старше 30 лет. Потребуется подтвердить соответствие их состояния правилам классификационного общества. При выявлении несоответствий страховая сумма увеличится в 10 раз.

По данным источника газеты, к 2030 году под ограничение может попасть до 65% рыбопромыслового флота и судов, перевозящих сельскохозяйственные грузы. Сейчас в стране почти 1350 таких судов. Минсельхоз хочет вывести из-под действия законопроекта суда для перевозки агропромышленных грузов.

Обсуждение старения российского флота возобновилось после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в Керченском заливе, что привело к разливу в Черном море 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. ОСК предлагала с 1 января 2030 года запретить допуск в российские морские порты судов старше 40 лет.

