WSJ: Германия готовит план переброски 800 тысяч военнослужащих НАТО на восток

В Германии разрабатывают план на случай вооруженного конфликта с Россией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, работа в этом направлении началась чуть более двух лет назад.

План предполагает отправку на восток, к гипотетической линии фронта, до 800 тыс. военнослужащих стран НАТО, подразделения Германии и США, пишет WSJ. Источники газеты утверждают, что разрабатываемый документ детален: на картах обозначены мосты, порты, автотрассы и реки, по которым планируется перебрасывать войска.

В середине ноября Financial Times писала, что страны ЕС разработали предложения по «военной мобильности», согласно которым время перемещения европейских войск с запада на восток должно сократиться с 45 до нескольких дней.