FT: ЕС хочет сократить срок переброски войск к границам с Россией до трех дней

Страны Евросоюза (ЕС) намерены сократить время перемещения войск с запада на восток с 45 дней до пяти или даже трех, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.

Завтра ЕС планирует опубликовать предложения по «военной мобильности». Это так называемый «военный Шенген», который должен стандартизировать разрозненные правила, регулирующие перемещение армий европейских стран. Как напоминает FT, Германия, Польша и Нидерланды в 2024 году уже подписали соглашение об упрощении трансграничных военных перевозок между собой.

Серьезными препятствиями для перемещения военных сил и средств по Европе остаются разрушающиеся мосты и «бюрократические лабиринты», пишет газета. В частности, в 2022 году Франция не смогла отправить танки в Румынию «по кратчайшему сухопутному маршруту через Германию» и вместо этого была вынуждена переправлять их через Средиземное море. В итоге страны ЕС выделили около 2,8 тыс. «горячих точек» транспортной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте. В Брюсселе этот список сократили до 500 «приоритетных» проектов.

Точная численность войск, которые теоретически могут перебросить к границам с Россией, неизвестна, пишет FT. Аналитики считают, что может быть переброшено почти 200 тыс. военнослужащих, около 1500 танков и более 2500 единиц другой бронетехники из США, Канады и Великобритании через континентальную Европу. Неназванные дипломаты НАТО назвали эти расчеты «в целом верными».

В июле глава транспортного ведомства ЕС Апостолос Цицикостас заявил, что дороги, мосты и железнодорожные полотна в ЕС непригодны для быстрой переброски танков, войск и военных грузов через континент в случае войны с Россией. Еврокомиссар закладывал на модернизацию инфраструктуры €17 млрд.

Об укреплении обороны альянса на восточном фланге — в материале «Ъ» «НАТО тревожат чужие дроны».