В Таганроге сегодня пройдет прощание с погибшими в результате атаки дронов

В Таганроге сегодня, 27 ноября, состоится прощание с погибшими при атаке украинских беспилотников Юлией Давыдовой и Дмитрием Рядченко. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Дмитрию Рядченко было 18 лет, Юлии Давыдовой — 28 лет. Прощание с Юлией состоится в 13:30 в муниципальном зале прощания в городской больнице скорой медицинской помощи на улице Большой проспект, 16. Захоронение пройдет на Николаевском кладбище в 14:40.

Прощание с Дмитрием состоится в 10:30 по адресу 6-й Линейный, 151. Захоронение пройдет на Мариупольском кладбище в 12:20.

Константин Соловьев