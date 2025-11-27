Участник ограбления Лувра заявил о заказе от мужчин «со славянским акцентом»

Некоторые фигуранты дела об ограблении Лувра дали признательные показания. На допросах мужчины попытались снять с себя часть ответственности, заявив, что это преступление было заказным. Другие вину отрицают.

Один из подозреваемых на допросе заявил, что думал, будто участвует в «обычном вскрытии пустующего офиса». За это ему якобы пообещали €15 тыс. двое «мужчин со славянским акцентом». О том, про какой «офис» идет речь, грабителям якобы сообщили только в день операции.

Другой задержанный признался, что участвовал в ограблении, но настаивал, что сумку с драгоценностями у него сразу забрали «старшие». Еще один фигурант не признает себя причастным к преступлению.

Подробнее — в материале «Ъ» «Восемь минут, которые потрясли мир».