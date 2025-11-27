За девять месяцев 2025 года белгородцы взяли кредиты на 133 млрд рублей
Жители Белгородской области задолжали банкам 281 млрд рублей
Кредитование жителей Белгородской области за девять месяцев 2025 года сократилось на 25% в годовом выражении, составив свыше 133 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.
Суммарный объем выданных потребительских кредитов достиг 110,7 млрд руб., что почти на 24% ниже показателей января — сентября прошлого года. В частности, на приобретение автомобиля белгородцы заняли у банков 14,6 млрд руб. — на 17,7% меньше, чем годом ранее.
Совокупная кредитная задолженность населения региона сократилась на 5% по сравнению с прошлым годом, составив 281 млрд руб.
В середине ноября стало известно, что кредитная активность в Тамбовской области снизилась на 28% за год.
