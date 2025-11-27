За девять месяцев 2025 года белгородцы взяли кредиты на 133 млрд рублей

Кредитование жителей Белгородской области за девять месяцев 2025 года сократилось на 25% в годовом выражении, составив свыше 133 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Суммарный объем выданных потребительских кредитов достиг 110,7 млрд руб., что почти на 24% ниже показателей января — сентября прошлого года. В частности, на приобретение автомобиля белгородцы заняли у банков 14,6 млрд руб. — на 17,7% меньше, чем годом ранее.

Совокупная кредитная задолженность населения региона сократилась на 5% по сравнению с прошлым годом, составив 281 млрд руб.

В середине ноября стало известно, что кредитная активность в Тамбовской области снизилась на 28% за год.

О сокращении выдачи потребительских займов в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова