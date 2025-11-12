Кредитная активность в Тамбовской области снизилась на 28% за год

В январе—сентябре 2025 года жителям Тамбовской области выдали кредиты на 71,3 млрд руб. Это на 27,7 млрд, или 28%, меньше, чем годом ранее, сообщили в региональном отделении Центробанка.

За девять месяцев 2025-го банки выдали жителям региона потребительские кредиты на сумму 60,6 млрд руб., это на 28,4% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Из этой суммы 41,6 млрд руб. (69%) пришлось на кредитные карты. Объем заемных средств, выданных на покупку автомобилей, сократился на 33%, до 6,9 млрд руб.

Задолженность тамбовчан перед банками достигла 147,8 млрд руб. Потребительские ссуды заняли более половины этой суммы — 52,6%. Объем потребительского кредитного портфеля снизился на 13%, до 77,8 млрд руб.

«Мы наблюдаем, что снижение ставок по потребительским кредитам с марта этого года и их возвращение к прошлогоднему уровню привело к оживлению спроса в августе—сентябре»,— отметил управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.

Мария Свиридова