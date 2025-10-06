Копейка вклады бережет

По итогам первого полугодия 2025 года средства на вкладах и счетах жителей Черноземья в банках увеличились на 21%, следует из данных Банка России. Заметнее всего выросли сбережения курян — на 40,5%. Потребкредитование в макрорегионе при этом продолжает снижаться, сократившись за год на 32%. Наиболее явно тренд прослеживается в Курской области, где выдачи снизились на 37%. Банки также фиксируют увеличение портфелей клиентов в макрорегионе и «сдержанную динамику потребкредитования». Эксперты связывают рост сбережений жителей с высокими ставками по депозитам. Лидерство Курской области объясняется тем, что жители могли размещать на счетах компенсирующие выплаты за утраченное и поврежденное из-за обстрелов имущество.



Жители регионов Черноземья отказываются от кредитов более активно, чем наращивают сбережения

К концу первого полугодия 2025-го жители макрорегиона разместили на банковских вкладах и текущих счетах 2,2 трлн руб., что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении ЦБ. Срочные вклады населения при этом выросли на 25%, до 1,6 трлн руб. Больше всего сбережения жителей выросли в Курской области — на 40,5%, до 309,1 млрд руб. Срочные вклады курян увеличились на 42%, до 208,5 млрд руб. В Тамбовской области прирост составил 22%, до 209,4 млрд руб. (по срочным вкладам — 29%, до 153,2 млрд руб.).

Сбережения жителей Липецкой области увеличились на 21,5%, до 292,4 млрд руб., а срочные вклады — на 27%, до 211,5 млрд руб. В Воронежской области объем средств на счетах и вкладах жителей вырос на 19%, до 741,3 млрд руб. (срочные вклады — на 23%, до 542,5 млрд руб.). В Белгородской и Орловской областях сбережения жителей увеличились на 16% (до 477,6 млрд и до 171,4 млрд руб. соответственно). Срочные вклады белгородцев выросли на 19%, до 348,6 млрд руб., а орловчан — на 22%, до 126,1 млрд руб.

Выдачи потребительских кредитов в Черноземье продолжили снижаться — за год они сократились на 32%, с 509,5 млрд до 347,1 млрд руб. Наиболее заметно выдачи снизились в Курской области — на 37%, с 71,1 млрд до 44,6 млрд руб. В Тамбовской области потребкредитование сократилось на 34% — с 57,4 млрд до 37,8 млрд руб. В Липецкой области — на 32%, с 76,6 млрд до 52,4 млрд руб. В Орловской области — на 31% (сокращение с 47,4 млрд до 32,7 млрд руб.). В Белгородской и Воронежской областях — на 30% (с 98,7 млрд до 69 млрд и с 158,2 млрд до 110,7 млрд руб. соответственно).

В стране в целом сбережения жителей также выросли на 21%, до 59,9 трлн руб. Срочные вклады увеличились на 30%, до 42,8 трлн руб. Потребкредитование в России упало на 26,5%, с 11,4 трлн до 8,3 трлн руб., а задолженность россиян уменьшилась на 8,7% — с 16,7 трлн до 15,3 трлн руб.

В пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка «Ъ-Черноземье» пояснили, что портфель привлеченных средств их клиентов в макрорегионе в первом полугодии увеличился на 24%, до 1,2 трлн руб. «Динамики потребительского кредитования остается сдержанной и прежде всего зависит от размера ключевой ставки»,— добавили там.

В пресс-службе ВТБ в Центральном федеральном округе заявили «Ъ-Черноземье», что портфель их розничных клиентов в Черноземье вырос на 7% с начала года, до 473,3 млрд руб. «Выдачи кредитов наличными в Черноземье в первом полугодии стали рекордно низкими по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом мы наблюдаем положительную динамику кредитования в последние месяцы, что говорит об устойчивой тенденции к стабилизации рынка»,— отметили в ВТБ.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский связывает рост сбережений жителей в стране и в Черноземье, в частности, с «исключительно высокими ставками по депозитам, которые предлагали банки весной и в начале лета»: «Если раньше при стабильной высокой инфляции и дешевых кредитах наиболее выгодной стратегией выглядела реализация отложенных дорогостоящих покупок, то при повышении доходности вкладов наиболее разумной стратегией стало именно сбережение. В Курской области, пострадавшей от терактов и прилетов, значительная часть населения могла рассчитывать на выплаты, компенсирующие стоимость утраченного и поврежденного имущества. Предположу, что часть полученных в качестве компенсации и страховых выплат средств могла также оказаться на депозитах».

Аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов поясняет, что на снижение выдач потребкредитов в макрорегионе повлияли высокие кредитные ставки, а также закредитованность граждан. «В целом динамика выдач потребкредитов в Черноземье примерно соответствует общероссийской. Что же касается Курской области, то она долгое время была зоной боевых действий, да и сейчас ситуация там, как я понимаю, остается довольно тревожной. Это означает значительную экономическую неопределенность, и на таком фоне ее жители могли проявлять большую финансовую осторожность»,— пояснил господин Додонов.

Егор Якимов