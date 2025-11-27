«Россельхознадзор» одобрил поставку 34 тонн говядины в Иран из Ростовской области

«Россельхознадзор» одобрил экспорт двух партий говядины общим весом 34 тонны из Ростовской области в Иран. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия провело проверку мясной продукции в пункте ветеринарного оформления региона. Экспортируемая продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.

«Качество и безопасность товара подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Разрешение на вывоз подконтрольной продукции с территории России выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко