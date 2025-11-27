В Ростовской области на сельхозземлях нашли незаконный карьер

Россельхознадзор обнаружил в Красносулинском районе Ростовской области карьер площадью 1,3 га на землях сельскохозяйственного назначения. Собственника участка привлекли к административной ответственности за нецелевое использование угодий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение выявлено в ходе мониторинга безопасности. Помимо карьера, на площади 7 тыс. кв. м обнаружили перекрытие плодородного слоя почвы.

Земельный участок принадлежит физическому лицу, которое не использует его по назначению. Специалисты ведомства составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель) в отношении владельца территории.

Валентина Любашенко