Мэр Сочи попросил не отпускать детей в школы из-за угрозы атаки БПЛА
В Сочи утром 27 ноября была объявлена опасность атаки беспилотников. Мэр Андрей Прошунин обратился к горожанам с просьбой не отправлять детей на занятия в детские сады и школы.
Если дети на момент объявления воздушной тревоги еще находятся дома, то им безопаснее не выходить на улицу, если они уже в пути, то им необходимо войти в здания, сообщил мэр. Глава Сочи напомнил, что во всех образовательных учреждениях города оборудованы безопасные помещения для укрытия от БПЛА, педагоги знают алгоритм действий на случай воздушной атаки.
Аэропорт Сочи приостановил работу.