Мэр Сочи попросил не отпускать детей в школы из-за угрозы атаки БПЛА

В Сочи утром 27 ноября была объявлена опасность атаки беспилотников. Мэр Андрей Прошунин обратился к горожанам с просьбой не отправлять детей на занятия в детские сады и школы.

Если дети на момент объявления воздушной тревоги еще находятся дома, то им безопаснее не выходить на улицу, если они уже в пути, то им необходимо войти в здания, сообщил мэр. Глава Сочи напомнил, что во всех образовательных учреждениях города оборудованы безопасные помещения для укрытия от БПЛА, педагоги знают алгоритм действий на случай воздушной атаки.

Аэропорт Сочи приостановил работу.

Анна Перова, Краснодар