Аэропорты Сочи и Калуги приостановили работу

В аэропортах Калуги (Грабцево) и Сочи ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации. Представитель ведомства пояснил, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил об угрозе атаки беспилотников. «Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте», – написал господин Плишкин в Telegram-канале.

Ранее в аэропортах Тамбова, Пензы и Саратова также ввели ограничения. Сейчас авиагавани Пензы и Саратова работают в штатном режиме.