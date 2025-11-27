«Базис» подтвердил планы провести IPO

Разработчик программного обеспечения «Базис» объявил о решении провести IPO на Мосбирже. Согласно заявлению компании, «Центр обработки данных» ПАО «Ростелеком» планирует оставить за собой контрольный пакет и продолжит участвовать в развитии бизнеса группы.

В рамках IPO инвесторам могут предложить акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам. Объем предложения и ценовой диапазон будут объявлены перед началом букбилдинга. Сбор заявок инвесторов планируется на декабрь.

«Базис» и основные акционеры примут на себя обязательства ограничить отчуждение акций в течение 180 дней после IPO. Также планируется обеспечить механизм стабилизации на 30 дней после начала торгов.

О том, что «Базис» обдумывает выход на биржу, генеральный директор компании Давид Мартиросов сообщал в середине ноября. Он уточнял, что два из трех действующих акционеров планируют продать часть своих пакетов, в то время как «Ростелеком» планировал сохранить стратегический актив.