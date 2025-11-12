«Базис» допустил проведение IPO до конца 2025 года

Разработчик программного обеспечения «Базис» может до конца года провести первичное размещение акций на бирже. Компания планирует определиться по этому вопросу до конца ноября.

«Мы очень сильно ориентируемся на то, как рынок себя будет вести, — сказал генеральный директор «Базиса» Давид Мартиросов (цитата по «Интерфакс»). — Финальное решение мы еще не приняли».

Два из трех действующих акционеров планируют в рамках IPO продать часть своих долей, добавил господин Мартиросов. В то же время «Ростелеком» не собирается уменьшать свою долю, так как это для компании стратегический актив. Какой пакет акций может быть выставлен на IPO, в «Базисе» не уточняют. Гендиректор подчеркнул, что дополнительный капитал компании не требуется, потому что она «крайне прибыльна, у нее положительный денежный поток».