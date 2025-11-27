Южная Корея подтвердила гибель своего гражданина в боях на Украине

Гражданин Южной Кореи погиб в ходе боевых действий на Украине. Он добровольно участвовал в боях на стороне ВСУ, сообщил МИД Южной Кореи.

«Похороны гражданина Южной Кореи, погибшего во время службы в украинских добровольческих силах, состоялись в Киеве 25-го числа по местному времени»,— сказал представитель МИДа (цитата по порталу Nate). На похоронах присутствовал консул южнокорейского посольства.

Погибшему по фамилии Ким было около 50 лет. Он погиб в мае, предположительно, в ДНР. «Местное посольство оказывает необходимую консульскую помощь семье погибшего»,— добавил представитель МИДа.

О том, что группы наемников из Южной Кореи числятся в составе батальона ВСУ, в июле сообщал ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. На стороне России в боях участвовали граждане Северной Кореи: в апреле начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов официально заявил, что военнослужащие из КНДР были задействованы в освобождении Курской области от ВСУ. 9 мая северокорейские военные в качестве зрителей приняли участие в параде на Красной площади в Москве. Reuters писало, что КНДР может направить в Россию дополнительные войска.