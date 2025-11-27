Объявлен аукцион на право КРТ на Шевелюхе в Ярославле

Мэрия Ярославля объявила аукцион для комплексного развития территории в Заволжском районе. Постановление подписал мэр Артем Молчанов. Участок находится между улицами Троицкая и Шевелюха.

Начальная цена лота — 67,3 млн руб., включая НДС в 11,2 млн руб. Для участия в торгах необходимо внести задаток в 6,7 млн руб. Заявки принимаются с 27 ноября, а торги состоятся 26 декабря 2025 года.

Площадь участка — 131 тыс. кв. м. На реализацию проекта дается восемь лет с момента заключения договора. Планируется строительство жилья, объектов бытового обслуживания, поликлиники, магазинов и спортивных объектов. Максимальная этажность зданий — четыре этажа. Также предусмотрено размещение детского сада на 160 мест. В рамках проекта город безвозмездно получит несколько квартир.

Антон Голицын