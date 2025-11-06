В Ярославле проведут аукцион на право КРТ на Шевелюхе

Мэрия Ярославля объявит аукцион для комплексного развития незастроенной территории в Заволжском районе. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.

Участок находится в районе улиц Троицкой и Шевелюха. Аукцион пройдет в течение трех месяцев с момента публикации постановления.

Начальная цена лота — 67,3 млн руб., включая НДС в 11,2 млн руб. Для участия в аукционе нужно внести задаток в размере 6,7 млн руб.

Департамент градостроительства мэрии Ярославля будет организовывать и проводить аукцион, а также заключать договоры с победителем. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра, который также является директором департамента градостроительства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что площадь участка составляет 131 тыс. кв.м. На реализацию проекта дается восемь лет с момента заключения договора. На территории можно будет построить жилье, объекты бытового обслуживания, поликлиники, магазины, спортивные объекты. Максимальная этажность зданий — четыре этажа. Также предусмотрено размещение одного детского сада на 160 мест.

Антон Голицын