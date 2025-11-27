СДМ-банк выкупил бизнес-центр у ЛУКОЙЛа на «Савеловской»

СДМ-банк заключил с ЛУКОЙЛом (MOEX: LKOH) сделку по покупке офисного здания общей площадью почти 7 тыс. кв. м на Сущевском Валу, 2 в Москве. Об этом сообщили два источника “Ъ” на рынке недвижимости. Бизнес-центр расположен недалеко от станции метро «Савеловская».

По словам гендиректора консалтинговой компании Remain Дмитрия Клапши, запрашиваемая цена продажи этого бизнес-центра составляла 960 млн руб. Партнер NF Group Марина Малахатько оценивает объект в 800–900 млн руб. Вероятнее всего, СДМ-банк приобрел офисное здание для размещения штаб-квартиры, предполагает партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.

В ЛУКОЙЛе и СДМ-банке не ответили на запрос “Ъ”. В Ricci, которую на рынке называют консультантом сделки, отказались от комментариев.

Изначально здание на Сущевском Валу, построенное в 1931 году, было жилым, однако уже ближе к концу 1980-х годов оно было переоборудовано под офис. ЛУКОЙЛ пытается продать бизнес-центр с 2014 года в попытке оптимизировать расходы и сократить занимаемые офисные пространства.

