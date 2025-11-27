Офисное переиздание

Бизнес-центр на Сущевском Валу, который ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) пытался продать еще в 2014 году, похоже, нашел своего покупателя. По данным “Ъ”, новым собственником офиса общей площадью почти 7 тыс. кв. м стал СДМ-банк, который выкупил объект оценочно за 800–960 млн руб. Здесь он может разместить свою штаб-квартиру, хотя эксперты не исключают, что актив был приобретен с инвестиционной целью.

СДМ-банк заключил с ЛУКОЙЛом сделку по покупке офисного здания общей площадью почти 7 тыс. кв. м на Сущевском Валу, 2, недалеко от станции метро «Савеловская» на севере Москвы, об этом сообщили два источника “Ъ” на рынке недвижимости. В ЛУКОЙЛе и СДМ-банке не ответили на запрос “Ъ”. В Ricci, которую на рынке называют консультантом сделки, отказались от комментариев.

По словам гендиректора консалтинговой компании Remain Дмитрия Клапши, запрашиваемая цена продажи этого бизнес-центра составляла 960 млн руб. Партнер NF Group Марина Малахатько оценивает объект в 800–900 млн руб. Вероятнее всего, предполагает партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян, СДМ-банк приобрел офисное здание для размещения штаб-квартиры. Сейчас центральный офис компании находится на Волоколамском шоссе, рядом со станцией метро «Тушинская» на северо-западе Москвы. Однако Марина Малахатько не исключает, что банк выкупил актив с инвестиционными целями.

Изначально здание на Сущевском Валу, построенное в 1931 году, было жилым, однако уже ближе к концу 1980-х годов оно было переоборудовано под офис. ЛУКОЙЛ пытается продать бизнес-центр с 2014 года в попытке оптимизировать расходы и сократить занимаемые офисные пространства. В июле 2025 года сообщалось, что объект прошел государственную экспертизу и готов к реконструкции. В капитальный ремонт новому владельцу потребуется вложить около 500 млн руб., такая инвестиция позволит заметно увеличить стоимость актива, отмечает Марина Малахатько.

СДМ-банк основан в 1991 году. Одним из его акционеров является Экспобанк, который, по данным на 2021 год, контролирует 23,5% долей, следует из СПАРК. Чистая прибыль СДМ-банка по итогам 2024 года достигла 1,8 млрд руб., значительно не изменившись год к году.

Выручка ЛУКОЙЛА по итогам первой половины 2025 года по МСФО сократилась на 16,9% год к году, до 3,6 трлн руб., EBITDA упала на 38,4%, до 606,2 млрд руб., чистая прибыль — на 51,2%, до 288,6 млрд руб. Актуальный состав акционеров ЛУКОЙЛ не раскрывает, ранее основными владельцами назывались Вагит Алекперов и Леонид Федун. Последний, как сообщал Reuters 25 ноября 2025 года со ссылкой на свои источники, продал свою долю в ЛУКОЙЛе самой компании.

Найти офисное здание такого объема на столичном офисном рынке очень трудно, особенно в близких к центру локациях, отмечает госпожа Малахатько. Сейчас вакантность в бизнес-центрах Москвы находится на уровне 4,7%, к концу 2025 года показатель может незначительно увеличиться на фоне ввода новых объектов, подсчитала руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич. Повышенный интерес к готовым офисным зданиям, по словам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, фиксируется как со стороны конечных пользователей, так и среди девелоперов, желающих повысить стоимость объекта через капитальные улучшения.

София Мешкова, Александра Вебер, Ольга Семеновых