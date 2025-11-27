Паслер рассказал о причинах продажи 50% акций ФК «Урал»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер раскрыл причины продажи 50% акций екатеринбургского футбольного клуба «Урал». В ходе прямой линии он сообщил, что это поможет укрепить бюджет команды, однако потенциальный инвестор должен будет вкладывать 500-700 млн руб. в год.

Денис Паслер считает, что вокруг ФК сложился только бренд, а таких активов, как стадионы и базы, нет — он подчеркнул, что это важная составляющая футбола Свердловской области. «Бренд — самый главный актив, который имеется, и есть желание привлекать инвесторов, которые будут финансировать клуб. Если перед началом сезона у тебя нет гарантированного бюджета, это сложно. А если есть возможность получить инвестора с деньгами на ближайшие пять лет, это принесет стабильность бюджету, команде и стабильный результат»,— заявил глава региона.

Футбольный клуб «Урал» — один из старейших футбольных клубов России, основан в 1930 году. Под своим нынешним названием стал выступать с 2003 года, когда его владельцем стало правительство Свердловской области. Клуб дважды выигрывал Кубок ФНЛ (2012, 2013) и дважды выходил в финал Кубка России (2017, 2019). Среди известных игроков — Олег Шатов, Эрик Бикфалви, Спартак Гогниев, Роман Павлюченко и Павел Погребняк. Главными тренерами в разные годы были Юрий Матвеев, Александр Тарханов, Дмитрий Парфенов, Виктор Гончаренко и другие. Пост президента клуба бессменно занимает Григорий Иванов.

Губернатор подписал постановление о приватизации 50% акций ФК «Урал» в октябре. В ноябре решение единогласно поддержали депутаты заксобрания Свердловской области. И.о. министра по управлению государственным имуществом региона Ирина Снеткова пояснила, что изменения направлены на оптимизацию структуры госимущества Свердловской области, получение доходов в бюджет Среднего Урала и создание условий для привлечения негосударственных инвестиций.

Всего планируется продать 12050 акций клуба. Цена одной акции составляет 1 тыс. руб. В настоящий момент учредителем и единственным владельцем клуба является Свердловская область. Среди спонсоров «Урала»: ТМК, «Сима-ленд», «СКБ Контур», авиакомпания «Уральские авиалинии» и другие.

Ирина Пичурина