Депутаты одобрили включение 50% акций ФК «Урал» в программу приватизации

Заксобрание Свердловской области поддержало внесение планов по продаже 50% акций футбольный клуб «Урал» в программу управления госсобственностью Свердловской области и приватизации госимущества региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Соответствующее решение единогласно поддержал 41 депутат, присутствующий на заседании, передает корреспондент «Ъ-Урал».

И.о. министра по управлению государственным имуществом региона Ирина Снеткова пояснила, что изменения направлены на оптимизацию структуры госимущества Свердловской области, получение доходов в бюджет Среднего Урала и создание условий для привлечения негосударственных инвестиций. «Денег очень много требует, хотим, чтобы инвесторы вкладывали инвестиции, а не государство и область. Продаем только 50%, поэтому баланс интересов учтен»,— добавила она. Госпожа Снеткова подчеркнула, что цена 50% акций футбольного клуба «Урал» будет определена до конца 2025 года.

С инициативой приватизировать 50% акций футбольного клуба «Урал» выступил в октябре губернатор Денис Паслер. В настоящий момент учредителем и единственным владельцем клуба является Свердловская область. Среди спонсоров «Урала»: ТМК. «Сима-ленд», «СКБ Контур», авиакомпания «Уральские авиалинии» и другие.

Футбольный клуб «Урал» — один из старейших футбольных клубов России, основан в 1930 году. Под своим нынешним названием стал выступать с 2003 года, когда его владельцем стало правительство Свердловской области. Клуб дважды выигрывал Кубок ФНЛ (2012, 2013) и дважды выходил в финал Кубка России (2017, 2019). Среди известных игроков — Олег Шатов, Эрик Бикфалви, Спартак Гогниев, Роман Павлюченко и Павел Погребняк. Главными тренерами в разные годы были Юрий Матвеев, Александр Тарханов, Дмитрий Парфенов, Виктор Гончаренко и другие. Пост президента клуба бессменно занимает Григорий Иванов.

Василий Алексеев