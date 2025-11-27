У Великобритании недостаточно средств для финансирования Украины, убежден посол России в Великобритании Андрей Келин. По его словам, британские власти «продолжают хорохориться», ссылаясь на помощь «коалиции желающих». Она включает около 30 стран, но реальную помощь Киеву могут оказать только Берлин, Париж и Лондон, считает господин Келин.

По мнению российского посла, у Великобритании «с деньгами очень плохо». Именно поэтому в Европе ведется обсуждение о конфискации замороженных активов России, убежден Андрей Келин. «Как человек, который здесь каждый день в курсе дел, могу сказать, что на Украину денег нет, и они прекратятся в начале будущего года, их взять, особенно из внутренних резервов, невозможно. Если США не окажут серьезное содействие в этом плане, то надеяться особенно не на кого»,— сказал посол (цитата по «РИА Новости»).

Politico сообщало, что Евросоюз (ЕС) готовит план «Б» для финансирования Украины без российских активов. Кроме того, руководство объединения обсуждает модель расширения, при которой новые страны смогут вступить в объединение без права наложения вето на решения объединения. Такая схема призвана ускорить процесс принятия Украины в ЕС.

