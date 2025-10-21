Отсутствие вето до Брюсселя доведет

Руководство Евросоюза обсуждает модель расширения, при которой новые страны смогут вступить в объединение без права наложения вето на решения объединения. Такая схема призвана ускорить процесс принятия Украины в союз, сняв опасения Венгрии на этот счет. Предполагается, что новые члены ЕС получат все права в полном объеме только после масштабной реформы, в результате которой вместо консенсуса по ключевым вопросам будет необходимо лишь квалифицированное большинство голосов. Однако эти инициативы требуют согласия всех 27 членов ЕС, и договориться с ними о добровольном сокращении их полномочий Брюсселю будет непросто.

О возможности вступления в Евросоюз новых членов без права вето сообщило издание Politico со ссылкой на трех европейских чиновников. Проект находится на начальной стадии разработки. Идея заключается в том, чтобы новые страны, которые войдут в ЕС, были лишены права вето. Все те же полномочия, что и у нынешних 27 стран, новички получат, когда ЕС проведет внутреннюю реформу и заменит единогласное принятие решений по ключевым вопросам на их принятие квалифицированным большинством голосов. Такая схема с двумя типами членов ЕС, считают собеседники Politico, поможет ускорить процесс принятия в ЕС Молдавии и Черногории, но, что самое главное, снять вето Венгрии на членство Украины.

Однако опасения Будапешта связаны вовсе не с использованием права вето, а с тем, что сельскохозяйственный сектор страны потеряет конкурентоспособность, когда на европейский рынок выйдет дешевая украинская продукция. Кроме того, между странами до сих пор идет спор о правах этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Не раз звучали и опасения, что ЕС может быть втянут в военный конфликт с Россией. «Судьба (украинцев.— “Ъ”) такова, что они живут по соседству с Россией и постоянно воюют с русскими. Мы не можем этого изменить»,— заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth в начале октября. И добавил: а если Украина станет частью ЕС, то и всему этому объединению, по сути, придется «воевать с русскими». Наконец, главный аргумент Орбана — проведенный в июне 2025 года в Венгрии референдум, 95% участников которого высказались против присоединения Украины к ЕС (правда, явка тогда составила 29%).

Венгрия при этом не единственная, кто не хочет «делить судьбу» с оказавшимся в тяжелой ситуации соседом. Польские власти также неоднократно заявляли, что выступят против украинской евроинтеграции.

Так, новый президент страны Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия «Право и справедливость», заявлял, что наложит вето на вступление Украины в ЕС: этот вопрос, по его мнению, необходимо отложить до окончания боевых действий. При этом министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обозначал и другие условия — в частности, «признание Волынского геноцида». Еще один сдерживающий фактор — антиукраинская позиция местных фермеров: дешевое зерно из соседней страны лишает их заработков, что приводит к регулярным блокадам польско-украинской границы. Получение Украиной статуса страны—члена ЕС лишь ухудшит их положение.

В таком контексте получение или неполучение Киевом права вето вряд ли может серьезно повлиять на позиции стран, обеспокоенных экономическими, историческими и военными вопросами. Однако даже если эту инициативу удастся одобрить, проблемы возникнут на следующем этапе. Новые члены ЕС рискуют остаться без права вето на годы вперед из-за неготовности ряда стран переходить к голосованию квалифицированным большинством.

Эта идея начала обсуждаться на фоне регулярных попыток Венгрии заблокировать европейскую помощь Украине и пакеты антироссийских санкций. Впрочем, каждый раз Будапешт в итоге соглашался (или же Орбан просто выходил из переговорной комнаты, тем самым технически обеспечивая единогласное голосование). Основной посыл отказа от единогласных решений заключался в том, чтобы лишить венгерского премьера возможности затягивать внутренние процессы. Но, по иронии судьбы, переход к квалифицированному большинству странам-членам необходимо одобрить единогласно. И здесь против выступит не только Венгрия, но и Франция с Нидерландами.

Наконец, ускоренное вступление Украины и Молдавии может осложнить отношения между ЕС и Балканами. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла одним из приоритетов евроинтеграцию Киева и Кишинева до 2030 года. С ними же к объединению должна присоединиться и Черногория.

В общей сложности статус кандидата на вступление в ЕС имеют девять стран, шесть из них ведут переговоры о вступлении.

В последний раз Евросоюз расширялся за счет присоединения Хорватии в 2013 году, при этом в 2017-м из ЕС вышла Великобритания. Из столиц государств Балканского региона уже звучала критика затягивания процесса: они годами ждут своей очереди, и экспресс-подход в случаях Украины и Молдавии может серьезно подорвать ценность самой процедуры для этих стран.

Вероника Вишнякова