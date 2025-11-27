Переработчики ПЭТ прогнозируют сокращение рынка вторичного сырья на 30–40%

На российском рынке вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТ) намечается кризис из-за снижения цен на первичное сырье и конкуренции с импортом, заявляют переработчики. Участники рынка предлагают ужесточить регулирование и ввести обязательные требования по использованию вторичного ПЭТ в продукции.

В 2025 году рынок сократится на 30-40%, прогнозирует руководитель направления «Нетканые материалы» компании «Технониколь» Андрей Бурыкин. Он связывает это с отсутствием инфраструктуры для раздельного сбора и непрозрачностью сферы сбора и продажи вторсырья. Трейдеры скупают сырье у сборщиков по низкой цене, а переработчикам продают по более высокой, что делает вторичный ПЭТ вдвое дороже рентабельных цен, указывает господин Бурыкин.

Руководитель по GR завода по переработке пластмасс «Пларус» Андрей Ермоленко основными причинами падения сегмента считает сокращение спроса и конкуренцию с импортной первичной ПЭТ-гранулой. Вместе с тем крупные производители упаковки в силу экономических причин начинают сворачивать экологические программы, что снижает спрос на вторичную ПЭТ-гранулу, отметил он.

Андрей Ермоленко в качестве решения проблемы предложил увеличить экологический сбор до уровня, соответствующего затратам на переработку ПЭТ-бутылок. Альтернативой он видит введение обязательных норм использования вторичного сырья при производстве упаковки, начиная с 2-3%. Предложения поддержала глава Ассоциации переработчиков пластика и экологических технологий (АРПЭТ) Наталья Селезнева. Она добавила, что для повышения эффективности переработки необходимо создать электронные площадки для торговли ресурсами и упростить процесс получения лицензий для утилизаторов.

