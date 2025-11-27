Из бутылок сливают отходы

На российском рынке вторичного ПЭТ, который традиционно страдает от отсутствия качественных ресурсов, наметился кризис, связанный с падением цен на первичное сырье и конкуренцией с импортом. Решение переработчики видят в ужесточении регулирования сбора и продажи вторичного ПЭТ, а также введении обязательных требований по его использованию в конечной продукции.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рынок вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТ) в 2025 году сократится на 30–40%, прогнозирует руководитель направления «Нетканые материалы» компании «Технониколь» Андрей Бурыкин. Падение он связывает с отсутствием инфраструктуры для раздельного сбора ПЭТ, непрозрачностью сферы сбора и продажи вторсырья. «Продажей вторичной бутылки занимаются трейдеры, которые скупают сырье у сборщиков по низкой цене, а переработчикам продают по более высокой. Таким образом, цена вторичного ПЭТ сегодня вдвое превышает стоимость, при которой переработчики могут сохранять рентабельность»,— указывает он.

Сейчас основной объем ресурсов заготовители получают от промышленных предприятий, где образуются производственные отходы. Такое сырье может напрямую направляться на дальнейшую переработку. Кроме того, вторичный ПЭТ может поступать от населения через раздельный сбор или полигон и мусоросортировочные заводы. В этом случае отходы часто сильно загрязнены и требуют серьезной подготовки. На следующем этапе вторичные ресурсы попадают к переработчикам, которые дробят, моют, сушат, сортируют и обрабатывают их. Полученные вторичные хлопья или гранулы направляются к производителям конечных изделий.

Как отмечают участники рынка вторичного ПЭТ, еще одну серьезную проблему создает большой объем дешевого импортного сырья. Так, около половины вторичного волокна на рынке в 2025 году было закуплено за рубежом, так как даже с учетом затрат на логистику и таможенное оформление выигрывало у отечественной вторичной продукции, поясняет Андрей Бурыкин. Он связывает это с тем, что в странах-поставщиках отрасль вторичного ПЭТ получает от государства субсидии, льготные тарифы на электроэнергию и специальные программы налогообложения.

Потребление ПЭТ в России составляет 830 тыс. тонн в год. Производство, по оценке Ассоциации производителей и переработчиков полиэтилентерефталата (АРПЭТ), по итогам 2024 года было на уровне 590–604 тыс. тонн, остальное экспортировалось. Около 80–85% первичного ПЭТ традиционно приходится на производство бутылок.

Руководитель по GR завода по переработке пластмасс «Пларус» Андрей Ермоленко главными причинами падения сегмента вторичного ПЭТ в России называет сокращение спроса и высокую конкуренцию с импортной первичной ПЭТ-гранулой. Плюс к этому, отмечает он, увеличились налоговая нагрузка и ставки кредитования. Как отмечает господин Ермоленко, государство поддерживает региональных операторов по сбору сырья, но не переработчиков. В дополнение к этому, по его словам, у крупных производителей упаковки в силу экономических причин наметился тренд на сворачивание экологической составляющей в среднесрочных стратегиях развития, что в том числе предполагает снижение или отказ от использования вторичной ПЭТ-гранулы.

Исполнительный директор ассоциации «РусПЭК» Любовь Меланевская говорит, что ситуация на рынке вторичных полимеров всегда была непростой из-за нехватки качественного сырья. А сейчас, продолжает она, стоимость первичного сырья на 30–40% ниже вторичного, что существенно сдерживает спрос на последнее. По ее мнению, одним из вариантов решения проблемы может стать активное внедрение раздельного накопления отходов, чтобы не допустить попадания сырья на свалки. Дополнительно раздельный сбор можно продвигать материальными стимулами: «собираешь раздельно — платишь за вывоз ТКО меньше», добавляет Любовь Меланевская.

Андрей Ермоленко считает, что необходимо либо увеличение экологического сбора до значений, сопоставимых со стоимостью переработки ПЭТ-бутылки, либо введение обязательного норматива использования вторичного сырья при производстве упаковки, начиная, к примеру, с 2–3%. Глава АРПЭТ Наталья Селезнева выступает за запуск электронных площадок по торговле ресурсами и упрощение схемы получения лицензии утилизатора в рамках механизма расширенной ответственности производителя.

Ольга Мордюшенко