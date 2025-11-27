В Ростовской области задержан браконьер с запрещенными сетями

Полицейские задержали 64-летнего жителя пос. Целина за незаконную добычу рыбы в Веселовском водохранилище с помощью запрещенных сетей. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

Правоохранители установили, что мужчина без специального разрешения ловил рыбу в акватории Веселовского водохранилища реки Маныч. Для браконьерства он использовал три лесковые сети общей протяженностью около 200 м.

У нарушителя конфисковали лодку, орудия лова и 105 особей различных видов рыб. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 40 тыс. руб.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. б ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до трех лет.

Валентина Любашенко