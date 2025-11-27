В Ростовской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорогов

В Ростовской области на 47-й неделе 2025 года заболеваемость ОРВИ и гриппом остается ниже эпидемических порогов, при этом случаи гриппа фиксируются единично. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По информации ведомства, среди циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

В регионе продолжается масштабная прививочная кампания, вакцинировали более 2,2 млн человек — это составляет 52,3% от общего населения области.

«Ни у одного из привитых не зарегистрировано неблагоприятных реакций или осложнений после введения вакцины»,— сообщает Роспотребнадзор.

Валентина Любашенко