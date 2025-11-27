Российские компании ожидают снятия ограничений на экспорт дизтоплива с 1 января

Российские компании готовятся к возможному снятию ограничений на экспорт дизельного топлива с 1 января 2026 года. Некоторые поставщики уже подали заявки на январские отгрузки, что свидетельствует о растущих ожиданиях смягчения мер. Участники рынка надеются на стабилизацию цен и возможное увеличение экспорта, несмотря на рост стоимости перевозки из-за дефицита танкеров.

С 1 октября правительство разрешило экспорт дизельного топлива только нефтеперерабатывающим заводам, продлив запрет на экспорт бензина из-за рекордных цен и нехватки топлива в некоторых регионах. Внутренние цены на дизельное топливо снижаются, что, по мнению директора Центра ценовых индексов Романа Соколова, сигнализирует о стабилизации рынка. Снятие ограничений позволит в моменте нарастить экспорт нефтепродуктов, говорит он. Однако решающим фактором будет конкуренция между мировыми и внутренними ценами, что повлияет на годовые объемы морских поставок, считает господин Соколов.

Средняя цена дизельного топлива сейчас примерно на 8% выше июльских оптовых котировок, сообщил руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин. Он полагает, что отмена запрета на экспорт возможна при достижении цен уровня августа.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко поддерживает снятие ограничений, отметив, что зимой внутренний рынок потребляет зимние сорта дизельного топлива, а летнее можно экспортировать. Однако снятие ограничений для непроизводителей может толкнуть биржевые цены в сторону роста, сказал он.

