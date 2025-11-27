Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области при атаке дронов пострадала жительница поселка

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на юго-западе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воздушная атака началась вечером 26 ноября. Дроны были уничтожены и подавлены в Таганроге и Неклиновском районе.

В результате падения обломков беспилотника в пос. Дмитриадовка повреждена кровля частного дома. Местная жительница получила ранения от осколков стекла. Ей оказали медицинскую помощь на месте.

Валентина Любашенко

