В Гонконге при пожаре в семи многоквартирных домах погибли более 30 человек

В Гонконге, в жилом комплексе района Тай По, загорелись семь многоквартирных домов. Глава города Джон Ли Каччиу сообщил о 36 погибших и 279 пропавших без вести, передает Associated Press (AP). Еще 29 человек госпитализированы. Агентство назвало пожар одним из самых смертоносных в Гонконге с 1996 года.

Пожар произошел ночью 26 ноября. После полуночи в администрации сообщили, что пожарные смогли взять возгорание «под контроль». На месте работали 140 пожарных машин и более 60 машин скорой помощи.

Пока неизвестно, из-за чего пожар начался. Очевидцы сообщают, что огонь вспыхнул на строительных лесах, построенных из бамбука, у одного из зданий ЖК. Потом из-за ветра он быстро распространился на соседние дома. Около 900 человек эвакуировали во временные укрытия, сообщает AP. Свои соболезнования семьям погибших выразил глава КНР Си Цзиньпин.

Загоревшийся ЖК включает восемь зданий с почти 2 тыс. квартирами, сообщило AP. В них проживает около 4,8 тыс. человек. Комплекс построен в 1980-х. Недавно там проходил капитальный ремонт.