Лига чемпионов сократила непобедимых

После пятого тура в Лиге чемпионов осталась лишь одна непобежденная команда — лондонский «Арсенал». В центральном матче среды он впервые в нынешнем розыгрыше турнира пропустил, но все равно обыграл мюнхенскую «Баварию» — 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч Лиги чемпионов «Арсенал» (Лондон) — «Бавария» (Мюнхен) на стадионе Emirates

Фото: David Klein / Reuters Матч Лиги чемпионов «Арсенал» (Лондон) — «Бавария» (Мюнхен) на стадионе Emirates

Фото: David Klein / Reuters

Пожалуй, еще никто в текущем сезоне, приехав на стадион Emirates, не заставлял «Арсенал» настолько интенсивно работать с первых минут. «Баварии» это поначалу удавалось. Ее игроки подолгу владели мячом на чужой половине, пытались медленно и методично расшатывать построения соперника. Но продолжалось это недолго. Прошло не больше четверти часа, как гости, будто устав от бесконечных перепасовок, не рождавших никакой остроты, сами стали попадать под давление.

Высокий и агрессивный прессинг «Арсенала» сказался. Он позволил заработать угловой. А угловые в руках Микела Артеты и его команды — оружие летальное. В этом мюнхенцы убедились: не справились они с Юрриеном Тимбером. Голландский защитник замкнул подачу на ближнюю штангу и вывел «Арсенал» вперед.

После гола нервозности в действиях немецкого чемпиона прибавилось.

Хозяева все время были в миллиметрах от опаснейшего перехвата. А однажды они все-таки перекусили небрежный пас, и организовали на ворота «Баварии» выход четыре в два. Шанс, впрочем, был упущен: что-то помешало Эберечи Эзе как следует попасть по мячу.

И совсем скоро гости переломили ситуацию. Произошло это неожиданно. Чтобы найти слабость в обороне «Арсенала», признанной чем-то вроде эталона, «Баварии» пришлось отречься от стартового плана. Счет помогла сравнять быстрая атака с диагональю Йозуа Киммиха метров на 40, тонкой поперечной передачей в касание от Сержа Гнабри и хладнокровным завершением 17-летнего воспитанника мюнхенского клуба Леннарта Карла.

Вот что сработало против защиты, в этом сезоне до сих пор не пропускавшей в Лиге чемпионов, а во внутренних турнирах завершившей «на ноль» девять матчей из четырнадцати. И могло же сработать еще пару раз. Сначала Харри Кейн открывался в чужой штрафной под заброс из глубины — но с двумя опекунами не справился. Затем он продемонстрировал редкий для форвардов навык опускаться вниз, на свою половину, и действовать в подыгрыше. В том числе благодаря этому Джонатан Та свободно принял мяч и смог точно пульнуть его через все поле на забегавшего Йосипа Станишича. Хорват пытался поразить ворота с острого угла, но в створ не попал.

Однако запала хватило только до перерыва. После него «Арсенал» взвинтил темп и навалился на «Баварию».

Она так и не могла найти приемов против стандартов: после угловых и штрафных пришло еще с полдесятка моментов лондонцев. Добавились к этому и возможности с игры. Сначала Букайо Сака пальнул со входа в штрафную площадь. Затем Деклан Райс протаранил оборону гостей, и остановить его смог только вратарь Мануэль Нойер.

«Арсенал» был гораздо ближе к голу, и совсем скоро все у него склеилось. Появившийся на последние полчаса Риккардо Калафьори классно подключился к фланговой атаке и направил мяч в центр. Проворнее всех оказался Нони Мадуэке, заменивший еще в первом тайме травмированного Леандро Троссарда. А затем, когда «Бавария» полезла вперед, чтобы попытаться отыграть дефицит, «Арсенал» провел образцовую контратаку. Майкл Олисе уперся в защитника английской команды и потерял мяч. Четверо его партнеров были отрезаны одним пасом, а затем Эберечи Эзе перебросил еще троих мягкой передачей верхом и вывел Габриэля Мартинелли один на один. Ему заметно упростил задачу Мануэль Нойер, выбежавший из ворот аж до центрального круга и не успевший даже ценой удаления остановить бразильца.

В итоге — 3:1. «Арсенал» победил и поднялся на первое место в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.

На его счету пять побед в пяти матчах. Кроме него в розыгрыше главного еврокубка не осталось команд, идущих по безупречному графику. Одной из них до пятого тура была «Бавария». Потеряв очки, она откатилась от верхушки и теперь располагается на третьей строчке.

В расписании среды были и другие громкие вывески. Самый результативный матч состоялся в столице Франции. Там ПСЖ со счетом 5:3 обыграл лондонский «Тоттенхем», с которым встречался в августе в Суперкубке UEFA (тогда парижане тоже одолели соперника, но лишь в серии пенальти). Хет-трик сделал португальский полузащитник хозяев Витинья. Еще по голу в составе действующего победителя Лиги чемпионов забили Фабиан Руис и Вильян Пачо. У гостей дважды отличился арендованный как раз у ПСЖ Рандаль Коло-Муани. Он также отметился результативной передачей на гол Ришарлисона.

Мадридский «Атлетико» дома победил миланский «Интер» — 2:1. Решил исход угловой в добавленное ко второму тайму время. Победу испанскому клубу принес Хосе Мария Хименес. Три очка заработала и другая мадридская команда, «Реал». Он благодаря четырем голам Килиана Мбаппе в Пирее справился с «Олимпиакосом» — 4:3.

«Ливерпуль» потерпел очередное, третье подряд разгромное поражение.

На этот раз он на своем поле был разбит голландским ПСВ — 1:4. В 20 матчах текущего сезона чемпион Англии потерпел уже 10 поражений во всех турнирах — это на одно больше, чем за всю прошлую кампанию.

В других встречах «Копенгаген» переиграл алма-атинский «Кайрат» (3:2), кипрский «Пафос» сыграл вничью с «Монако» (2:2), франкфуртский «Айнтрахт» дома уступил «Аталанте» из Бергамо (0:3), «Спортинг» в Лиссабоне с тем же счетом разгромил «Брюгге».

После пяти туров основного этапа Лиги чемпионов в восьмерке лучших идут «Арсенал» (15 очков), ПСЖ, «Бавария», «Интер», «Реал» (по 12), а также дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Спортинг» (по 10), от которых лишь по дополнительным показателям отстают «Манчестер Сити» и «Аталанта». Единственная команда, не набравшая очков — амстердамский «Аякс».

Роман Левищев